В Україні зафіксували понад три тисячі нових випадків covid-19
В Україні станом на ранок 7 лютого 2021 року зафіксовано 3370 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
До лікарень минулої доби госпіталізовано 1 869 осіб, померла 81 людина, одужали - 2 297 людей.
За минулу добу здійснено 19500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 197 випадків;
- Вінницька область – 184 випадки;
- Волинська область – 48 випадків;
- Дніпропетровська область – 198 випадків;
- Донецька область – 188 випадків;
- Житомирська область – 137 випадків;
- Закарпатська область – 169 випадків;
- Запорізька область – 86 випадків;
- Івано-Франківська область – 454 випадки;
- Київська область – 176 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 202 випадки;
- Миколаївська область – 118 випадків;
- Одеська область – 212 випадків;
- Полтавська область – 37 випадків;
- Рівненська область – 73 випадки;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 117 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 97 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 185 випадків;
- Чернігівська область – 85 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 людей, одужало – 1 073 046 людей, померло - 23 597 людей, проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.
3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, February 6, 2021
Нагадаємо, минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 4310 осіб, зафіксовано 129 летальних випадків, госпіталізували 1884 хворих, 7158 пацієнтів одужали.