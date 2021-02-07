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07 лютого 2021, 10:28 276

В Україні зафіксували понад три тисячі нових випадків covid-19

07 лютого 2021, 10:28 276
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Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників
Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на ранок 7 лютого 2021 року зафіксовано 3370 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

До лікарень минулої доби госпіталізовано 1 869 осіб, померла 81 людина, одужали - 2 297 людей.

За минулу добу здійснено 19500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 197 випадків;
  • Вінницька область – 184 випадки;
  • Волинська область – 48 випадків;
  • Дніпропетровська область – 198 випадків;
  • Донецька область – 188 випадків;
  • Житомирська область – 137 випадків;
  • Закарпатська область – 169 випадків;
  • Запорізька область – 86 випадків;
  • Івано-Франківська область – 454 випадки;
  • Київська область – 176 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 202 випадки;
  • Миколаївська область – 118 випадків;
  • Одеська область – 212 випадків;
  • Полтавська область – 37 випадків;
  • Рівненська область – 73 випадки;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 117 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 97 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 185 випадків;
  • Чернігівська область – 85 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 людей, одужало – 1 073 046 людей, померло - 23 597 людей, проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.

3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, February 6, 2021

Нагадаємо, минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 4310 осіб, зафіксовано 129 летальних випадків, госпіталізували 1884 хворих, 7158 пацієнтів одужали.

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