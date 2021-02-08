В Украине после выходных значительно упал суточный показатель COVID-19: что известно
За прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели
В Украине за 7 февраля COVID-19 обнаружили у 2 141 человека, зафиксировано 47 летальных случаев, госпитализировали 1020 больных, 2697 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
2 141 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 февраля. Среди заболевших: 130 детей и 71 медработник", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 246 990 человек;
- выздоровели - 1 075 743 человек;
- летальных исходов - 23 644;
- проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано 3370 новых больных коронавирусом.
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