13:51  08 февраля
В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света
10:19  08 февраля
Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
08:11  08 февраля
На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 09:03 78

В Украине после выходных значительно упал суточный показатель COVID-19: что известно

08 февраля 2021, 09:03 78
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 7 февраля COVID-19 обнаружили у 2 141 человека, зафиксировано 47 летальных случаев, госпитализировали 1020 больных, 2697 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 141 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 февраля. Среди заболевших: 130 детей и 71 медработник", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 246 990 человек;
  • выздоровели - 1 075 743 человек;
  • летальных исходов - 23 644;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано 3370 новых больных коронавирусом.

коронавирус карантин Минздрав инфекции пандемия

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua