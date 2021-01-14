В "Слуге народа" рассказали, когда украинцам начнут выдавать субсидию за электроотопление

Размер субсидии составит около 1 тысячи гривен

Размер субсидии составит около 1 тысячи гривен

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Как передает RegioNews, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, сейчас около 400 тыс. домохозяйств пользуются электроотоплением.

"Это и города, там, где были тарифы в 30-километровой зоне атомных станций, льготные тарифы, и просто был льготный тариф на 3000 киловатт для таких домохозяйств. Правительство предлагает механизм субсидий, то есть монетизации этой льготы. Раньше это была перекрестная субсидия со стороны "Энергоатома", сейчас это будет просто прямая субсидия для домохозяйств со стороны правительства, которая будет выдаваться по стандартным механизмам", - рассказал Корниенко.

По его словам, для получения такой субсидии необходимо будет обратиться в Министерство социальной политики. В то же время не исключено, что правительство предусмотрит возможность онлайн-обращений.

Субсидия будет выдаваться, начиная с января. То есть, даже задним числом, если люди будут регистрироваться уже в феврале, она будет и за январь, и за февраль, и дальше за март", - пояснил депутат.

Он уточнил, что будет определенный механизм расчета субсидии, ее размер будет составлять около 1 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Разумков собирает совещание с участием Шмыгаля и председателей фракций из-за повышения тарифов на коммуналку.