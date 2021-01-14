Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих різко зросла

За добу вірус виявили у 7925 осіб

За добу вірус виявили у 7925 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 13 січня в лікарні потрапили 2 229 хворих з COVID-19, зафіксовано 162 летальних випадки, 10 192 пацієнта одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7925 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня. Зокрема, захворіли 233 дитини і 345 медпрацівників", - повідомив голова Моз.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 138 764 особи;

одужало - 837 063 людини;

летальних результатів - 20 376;

проведено ПЛР-тестів - 5874851.

Нагадаємо, в Україні за 12 січня заразилися коронавірусом 6 409 осіб.