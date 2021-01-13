В Україні за добу зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19

У лікарні потрапило 2 564 хворих

У лікарні потрапило 2 564 хворих

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 6 409 осіб, зафіксовано 195 летальних випадків, 14 503 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6409 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня. Зокрема, захворіли 187 дітей і 367 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 130 839 осіб;

одужало – 826 871 особа;

летальних випадків – 20 214;

проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 5 116 осіб.