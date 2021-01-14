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14 января 2021, 09:04 10

Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных резко возросло

14 января 2021, 09:04 10
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За сутки вирус обнаружили у 7925 человек
За сутки вирус обнаружили у 7925 человек
Фото: из открытых источников
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В Украине за 13 января в больницы попали 2 229 больных с COVID-19, зафиксировано 162 летальных случая, 10 192 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7925 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 января. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников", - сообщил глава Минздрава.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 138 764 лица;
  • выздоровели - 837 063 человека;
  • летальных исходов - 20 376;
  • проведено ПЦР-тестов - 5874851.

Напомним, в Украине за 12 января заразились коронавирусом 6 409 человек.

карантин коронавирус пандемия инфекции Минздрав
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