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13 січня 2021, 10:04 1

Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу

13 січня 2021, 10:04 1
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Вакцина повинна бути ефективна не менш, ніж на 70%
Вакцина повинна бути ефективна не менш, ніж на 70%
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac МОЗ заклав вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Як зазначає RegioNews, про це міністр розповів під час брифінгу.

Таким чином, якщо ефективність вакцини буде менше ніж 70%, компанія-виробник компенсує Україні всі витрачені кошти на закупівлю даної вакцини.

Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинна становити вище 50%. При цьому Україна підняла цей поріг.

Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Голова МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.

Голова Мінкульту розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун.

вакцина МОЗ медики ліки Максим Степанов
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