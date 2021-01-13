Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса

Вакцина должна быть эффективна не менее, чем на 70%

Вакцина должна быть эффективна не менее, чем на 70%

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac Минздрав заложил требование к ее эффективности на уровне не мене 70%.

Как отмечает RegioNews, об этом министр рассказал во время брифинга.

Таким образом, если эффективность вакцины будет менее 70%, компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства на закупку данной вакцины.

Министр отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, должна составлять выше 50%. При этом Украина подняла этот порог.

Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января. Глава Минздрава утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались”.

Глава Минкульта раскритиковал Степанова за желание продлить локдаун.