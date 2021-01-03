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Захворюваність COVID-19 в Україні перевищує норму в 7 разів
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03 січня 2021, 14:16 14

Захворюваність COVID-19 в Україні перевищує норму в 7 разів

03 січня 2021, 14:16 14
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Найгірша ситуація із захворюваністю у Миколаївській області
Найгірша ситуація із захворюваністю у Миколаївській області
Фото: з відкритих джерел
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Показник захворюваності коронавірусом в Україні наразі становить 287,9 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у 7 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається у Миколаївській (495,5), Запорізькій (464,3) областях та у Києві (423,9). Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

Крім того, продовжує скорочуватися і заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 2 січня у країні зайняті 33,3% ліжок. У Миколаївській області зайняті найбільше ліжок - 49%. У Києві заповнені 39% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 65 948 ліжок.

Нагадаємо, в Україні за 2 січня COVID-19 виявили у 4576 осіб, було госпіталізовано 1306 осіб, 6250 пацієнтів одужали.

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