Заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Николаевской области

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Николаевской области

Фото: из открытых источников

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине сейчас составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в 7 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Наилучшая ситуация - в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Кроме того, продолжает сокращаться и заполненности больничных коек для больных на коронавирус. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек - 49%. В Киеве заполнены на 39% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 948 кроватей.

Напомним, в Украине за 2 января COVID-19 обнаружили в 4576 человек, были госпитализированы 1306 человек, 6250 пациентов выздоровели.