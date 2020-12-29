Учням з кращими результатами ЗНО будуть платити премію - МОН

Школярі отримають премію в розмірі п'яти тисяч гривень

Школярі отримають премію в розмірі п'яти тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про встановлення щорічної премії учасникам ЗНО із найвищим результатом. Для цього було виділено 100 тисяч гривень на 2021 рік, тобто 20 учнів отримають премію у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасникам, які набрали 200 балів з двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, 19 грудня у Раду внесли проєкт постанови про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти.