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29 грудня 2020, 12:41 8

Учням з кращими результатами ЗНО будуть платити премію - МОН

29 грудня 2020, 12:41 8
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Школярі отримають премію в розмірі п'яти тисяч гривень
Школярі отримають премію в розмірі п'яти тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про встановлення щорічної премії учасникам ЗНО із найвищим результатом. Для цього було виділено 100 тисяч гривень на 2021 рік, тобто 20 учнів отримають премію у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасникам, які набрали 200 балів з двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, 19 грудня у Раду внесли проєкт постанови про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти.

премія освіта студент Міністерство ЗНО
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