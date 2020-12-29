Школьникам с лучшими результатами ВНО будут платить премию - МОН
Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии участникам ВНО с самым высоким результатом. Для этого было выделено 100 тысяч гривен на 2021 год, то есть 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.
Напомним, 19 декабря в Раду внесли проект постановления об увольнении Шкарлета с должности министра образования.