Школьникам с лучшими результатами ВНО будут платить премию - МОН

Ученики получат премию в размере пяти тысяч гривен

Ученики получат премию в размере пяти тысяч гривен

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Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии участникам ВНО с самым высоким результатом. Для этого было выделено 100 тысяч гривен на 2021 год, то есть 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Напомним, 19 декабря в Раду внесли проект постановления об увольнении Шкарлета с должности министра образования.