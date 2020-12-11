Гололед в Киеве: травмировалось более 160 человек
Среди травмированных - 13 детей
Среди травмированных - 13 детей
В течении прошедшего дня из-за гололедицы на дорогах травмы получили более 160 киевлян.
Как передает RegioNews, об этом в комментарии 44.ua рассказала глава пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горадминистрации Наталья Вишневская.
По ее словам, так массово в травмпункты с начала зимы киевляне еще не обращались. Это первый такой массовый случай, когда жители Киева получают травмы из-за сложных погодных условий.
За последние сутки в Киеве травмы получили 150 взрослых и 13 детей", - сказала Вишневская.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области гололедица превратила тротуары и дороги в каток: реакция соцсетей.
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