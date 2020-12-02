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В Украине вырос уровень поддержки полного локдауна - исследование
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02 декабря 2020, 11:22 12

В Украине вырос уровень поддержки полного локдауна - исследование

02 декабря 2020, 11:22 12
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Однако большинство украинцев все-таки против карантина
Однако большинство украинцев все-таки против карантина
Фото: из открытых источников
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Количество противников жесткого карантина в Украине уменьшилось с 61 до 55%. Кроме того, отмечается, что в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. Две недели назад сторонников локдауна было только 36%.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В частности, выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

В течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате его введения распространение коронавируса уменьшится, зато 64% - не согласны с этим.

Сообщается, что опрос проводился 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, в СНБО подтвердили, что власть введет локдаун в декабре или в январе.

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