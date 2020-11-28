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28 листопада 2020, 11:41 15

Зеленський пообіцяв знайти гроші на музей Голодомору

28 листопада 2020, 11:41 15
Читайте также на русском языке
Кабмін займеться цим питанням одразу після вихідних
Кабмін займеться цим питанням одразу після вихідних
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вже в понеділок Кабінет міністрів України вирішить питання щодо дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено", - зазначив президент.

Так, 30 листопада Кабінет міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Повідомляється також, що Зеленський із дружиною Оленою у суботу вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. Зранку вони встановили біля пам'ятного знака жертвам Голодомору композиції з пшеничних колосків і калини, а після цього взяли участь у церемонії біля Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна повинна уникнути повного локдауну і підтримати економіку.

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