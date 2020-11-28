Зеленский пообещал найти деньги на музей Голодомора

Кабмин займется этим вопросом сразу после выходных

Кабмин займется этим вопросом сразу после выходных

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - отметил президент.

Так, 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Сообщается также, что Зеленский с женой Еленой в субботу почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они установили возле памятного знака жертвам Голодомора композиции из пшеничных колосьев и калины, а затем приняли участие в церемонии возле Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 гг.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна избежать полного локдауна и поддержать экономику.