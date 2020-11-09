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09 листопада 2020, 11:19 3

У столичному гуртожитку НАУ сталася пожежа: евакуювали 120 осіб

09 листопада 2020, 11:19 3
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Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами
Фото: ДСНС
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У Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету на вулиці Гарматній, з будівлі евакуювали понад 120 осіб, в результаті події ніхто не постраждав.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

О 03:05 загоряння було локалізовано, та о 03:10 ліквідовано. Під час гасіння пожежі, з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб", - повідомили рятувальники.

По прибуттю було встановлено, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку на 1 поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. метрів. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 листопада невідомі зловмисники намагалися підпалити головний корпус Національного авіаційного університету.

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