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09 ноября 2020, 11:19 3

В столичном общежитии НАУ произошел пожар: эвакуировали 120 человек

09 ноября 2020, 11:19 3
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Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами
Фото: ГСЧС
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В Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета на улице Гарматной, из здания эвакуировали более 120 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В 03:05 возгорание было локализовано, и в 03:10 ликвидировано. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасателями было эвакуировано 120 человек", - сообщили спасатели.

По прибытию было установлено, что в 5-этажном здании общежития на 1 этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. метров. В результате пожара огнем повреждены стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок помещения.

На месте происшествия было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.

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