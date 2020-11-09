В столичном общежитии НАУ произошел пожар: эвакуировали 120 человек

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами

Фото: ГСЧС

В Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета на улице Гарматной, из здания эвакуировали более 120 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В 03:05 возгорание было локализовано, и в 03:10 ликвидировано. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасателями было эвакуировано 120 человек", - сообщили спасатели.

По прибытию было установлено, что в 5-этажном здании общежития на 1 этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. метров. В результате пожара огнем повреждены стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок помещения.

На месте происшествия было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.