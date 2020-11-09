Малий бізнес не перенесе жорсткий локдаун - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я вирішили посилити карантин у зв'язку з напруженою ситуацією з коронавірусом. Окрім того, в Україні зберігається негарна ситуація з економікою.
Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ми розуміємо, що повний локдаун дуже-дуже важко буде перенести малому та середньому бізнес. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин "вихідного дня", - заявив він.
Зазначається, що МОЗ ініціює, щоб в суботу та неділю працювали тільки продуктові магазини, аптеки, громадський транспорт, заправки. Ресторани та кафе мають працювати виключно на виніс. Решту магазинів та ТРЦ будуть рекомендувати не відкривати у вихідні дні.
Нагадаємо, за 8 листопада коронавірус в Україні виявили у 8687 осіб, зафіксовано 115 летальних випадків.
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