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09 листопада 2020, 10:32 2

Малий бізнес не перенесе жорсткий локдаун - Степанов

09 листопада 2020, 10:32 2
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Ситуація з коронавірусом у країні напружена
Ситуація з коронавірусом у країні напружена
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я вирішили посилити карантин у зв'язку з напруженою ситуацією з коронавірусом. Окрім того, в Україні зберігається негарна ситуація з економікою. 

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ми розуміємо, що повний локдаун дуже-дуже важко буде перенести малому та середньому бізнес. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин "вихідного дня", - заявив він.

Зазначається, що МОЗ ініціює, щоб в суботу та неділю працювали тільки продуктові магазини, аптеки, громадський транспорт, заправки. Ресторани та кафе мають працювати виключно на виніс. Решту магазинів та ТРЦ будуть рекомендувати не відкривати у вихідні дні.

Нагадаємо, за 8 листопада коронавірус в Україні виявили у 8687 осіб, зафіксовано 115 летальних випадків.

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Максим Степанов карантин коронавірус пандемія вірус інфекції
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