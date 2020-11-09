Малый бизнес не перенесет жесткий локдаун - Степанов

Ситуация с коронавирусом в стране напряженная

Ситуация с коронавирусом в стране напряженная

Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения решили усилить карантин в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Кроме того, в Украине сохраняется нехорошая ситуация с экономикой.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будет предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Отмечается, что Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.

Напомним, 8 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 8687 человек, зафиксировано 115 летальных исходов.

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