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09 ноября 2020, 10:32 2

Малый бизнес не перенесет жесткий локдаун - Степанов

09 ноября 2020, 10:32 2
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Ситуация с коронавирусом в стране напряженная
Ситуация с коронавирусом в стране напряженная
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения решили усилить карантин в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Кроме того, в Украине сохраняется нехорошая ситуация с экономикой.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будет предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Отмечается, что Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.

Напомним, 8 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 8687 человек, зафиксировано 115 летальных исходов.

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Максим Степанов карантин коронавирус пандемия вирус инфекции
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