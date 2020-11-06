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06 ноября 2020, 11:16 4

Кабмин пока не рассматривает введение тотального карантина - Шмыгаль

06 ноября 2020, 11:16 4
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Обсуждается на уровне различных рабочих групп введение карантина выходного дня
Обсуждается на уровне различных рабочих групп введение карантина выходного дня
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство не планирует введение в Украине тотального карантина.

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде, передает RegioNews.

Правительство сейчас не рассматривает введение тотального карантина. Минздрав рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период для разрыва цепи заболевания. Но это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что в отношении так называемого "карантина выходного дня", то этот вопрос сейчас обсуждается на уровне различных рабочих групп, экспертов.

Если мы подойдем к этому вопросу, Минздрав отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами, научными учреждениями", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.

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