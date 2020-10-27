В день выборов с участков были госпитализированы десятки человек - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в день местных выборов, 25 октября, с избирательных участков госпитализировали 50 человек, один человек умер.
Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире "Громадського радіо".
Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализировали, один человек умер из-за остановки сердца до приезда "скорой", - отметил Ляшко.
По его словам, члены участков и избиратели в основном соблюдали противоэпидемические требования.
В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - сообщил он.
Напомним, ранее стало известно, что у Зеленского разрабатывают пять сценариев усиления карантина.
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