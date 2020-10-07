Облаштування вулиць і державні проекти: Роман Гах розповів, як вирішити проблему з пробками в Борщагівській ОТГ

Потрібно починати роботу в цьому напрямку, щоб з часом отримати результат

Потрібно починати роботу в цьому напрямку, щоб з часом отримати результат

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах поділився своїм баченням вирішення проблеми заторів на в'їзді та виїзді з території громади.

Про це він розповів в інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

За словами Романа Гаха, це одна з найбільших і найскладніших проблем, які є в Борщагівській громаді.

"Тому що для її вирішення зусиль тільки місцевого самоврядування явно недостатньо. Справа в тому, що на балансі громади знаходяться тільки вулиці населених пунктів, що входять в ОТГ. Головні ж дороги, які з'єднують наші села з Києвом, і на яких і утворюються найбільші пробки, належать або державі в особі Укравтодору, або владі Києва - це, зокрема, Велика кільцева дорога, по якій наші жителі переважно і в'їжджають в столицю", - зазначив він.

Кандидат в голови ОТГ додав, що ремонт і облаштування вулиць всередині громади ситуацію з пробками не вирішить глобально.

Власними зусиллями ми зможемо тільки ремонтувати вулиці ОТГ і розширювати їх там, де це можливо. А ще потрібно максимально ефективно регулювати рух транспорту, зокрема, за рахунок оптимізації роботи світлофорів в години пік. Це дещо поліпшить ситуацію з пробками, але не вирішить її глобально", - сказав він.

Щоб позбутися від пробок Роман Гах обіцяє на всіх рівнях максимально активно просувати державні і київські дорожні проекти.

"Є програма Президента "Велике будівництво", в рамках якої заплановано будівництво так званої "Малої окружної дороги", яка з'єднає всі населені пункти нашої громади з Житомирською трасою на півночі і з Одеською - на півдні.

Також ми будемо ініціювати перед владою Києва будівництво розв'язок на Великій кільцевій дорозі, в місці, де на неї виходять вулиці Київська, Соборна і інші, якими активно користуються наші жителі", - розповів кандидат.

Він також додав, що окремим пунктом його програми є впровадження нових маршрутів громадського транспорту, що теж має дещо поліпшити ситуацію.

Зрозуміло, проблема заторів дуже складна, і швидко вирішити її не вдасться, але потрібно починати працювати в цьому напрямку, щоб згодом отримати результат", - підсумував Роман Гах.

Нагадаємо, раніше Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ" , який дозволить окреслити низку основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.

Також Роман Гах розповів, де у Борщагівській ОТГ побудують нову державну школу .