Фіксуватимуть на відео з авто: поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників

Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено

Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено

Фото: mvs.gov.ua

Патрульні машини обладнають приладами, які дозволятимуть фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному", - розповів він.

Крім того, до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

Раніше повідомлялось, що за три місяці роботи системи автоматичної фіксації перевищення швидкості правоохоронці винесли 833 тис. 949 постанов.