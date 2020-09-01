У МОН розповіли, скільки цьогоріч дітей пішло до школи

В цьому році більше 428 тисяч першокласників

В цьому році більше 428 тисяч першокласників

Фото: з відкритих джерел

В Україні у новому навчальному році більше 4,2 мільйона учнів будуть відвідувати школи, з них – більш як 428 тисяч першачків.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки.

Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що держава "робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку".

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що батьки зможуть самостійно обирати форми навчання для дітей.