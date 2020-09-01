У МОН розповіли, скільки цьогоріч дітей пішло до школи
В цьому році більше 428 тисяч першокласників
В цьому році більше 428 тисяч першокласників
В Україні у новому навчальному році більше 4,2 мільйона учнів будуть відвідувати школи, з них – більш як 428 тисяч першачків.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки.
Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що держава "робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку".
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що батьки зможуть самостійно обирати форми навчання для дітей.
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