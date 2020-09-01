Батьки можуть самі вибрати форму навчання для дітей - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що батьки зможуть самостійно обирати форми навчання для дітей. Отримати середню освіту діти зможуть як в традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.
Про це він розповів в ефірі каналу "1+1", передає RegioNews.
Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що в новому навчальному році будуть продовжувати транслюватися телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли набувати знання та пройти навчання дистанційно.
Прем'єр-міністр підкреслив, що вищі навчальні заклади будуть працювати так само, як середні та дошкільні, однак якщо вуз перебувати в "помаранчевій зоні", тоді буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.
Тільки в регіонах, які потрапили в "червону зону", обов'язковим буде виключно дистанційне навчання.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть.