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01 вересня 2020, 10:41 7

Батьки можуть самі вибрати форму навчання для дітей - Шмигаль

01 вересня 2020, 10:41 7
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Діти можуть навчатися у традиційній і дистанційній формах навчання
Діти можуть навчатися у традиційній і дистанційній формах навчання
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що батьки зможуть самостійно обирати форми навчання для дітей. Отримати середню освіту діти зможуть як в традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

Про це він розповів в ефірі каналу "1+1", передає RegioNews.

Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в новому навчальному році будуть продовжувати транслюватися телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли набувати знання та пройти навчання дистанційно.

Прем'єр-міністр підкреслив, що вищі навчальні заклади будуть працювати так само, як середні та дошкільні, однак якщо вуз перебувати в "помаранчевій зоні", тоді буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Тільки в регіонах, які потрапили в "червону зону", обов'язковим буде виключно дистанційне навчання.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть.

карантин школа Деніс Шмигаль освіта
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