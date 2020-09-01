В МОН рассказали, сколько в этом году детей пошли в школу

В этом году более 428 тысяч первоклассников

В этом году более 428 тысяч первоклассников

Фото: из открытых источников

В Украине в новом учебном году более 4,2 миллиона учеников будут посещать школы, из них – более 428 тысяч первоклашек.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Приветствуем соискателей образования – школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс первоклассников", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что государство "делает все возможное, чтобы создать в учреждениях образования безопасные условия для обучения и развития".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что родители смогут самостоятельно выбирать формы обучения для детей.