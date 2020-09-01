Офіс генпрокурора повідомив про підозру організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Фото: СБУ

В Офісі генерального прокурора повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України) організатору фінансової піраміди та його співучасникам.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про "заблоковану" минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.

Слідство встановило, що до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та залучені понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Організатори піраміди, щоб легалізувати кошти, встигли придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $ 100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

Учасники злочинної схеми збирали гроші громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.