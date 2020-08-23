День Державного прапора: над Києвом підняли величезний стяг, а Зеленський розповів про кольори української душі

Головний прапор країни буде видно і вдень, і вночі

Головний прапор країни буде видно і вдень, і вночі

Фото: з відкритих джерел

В Україні 23 серпня щороку відзначають День Державного прапора. В цьому році святкування ознаменувалося ставленням у центрі столиці 90-метрового флагштока з "головним прапором країни".

Про це повідомляє RegioNews.

За словами столичного мера Віталія Кличка, втілити в реальність проєкт найбільшого прапора України було не просто.

"Для мене, дійсно, хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль треба було, щоб втілити цей проєкт. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України - один із головних символів держави", - сказав Кличко.

За словами мера, флагшток споруджений на символічному місці - з печерських пагорбів державний прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі. Висота флагштока - близько 90 метрів, а розміри полотнища - 16 на 24 метри.

Також з Днем Державного прапора українців привітав Володимир Зеленський - він закликав українців вивісити зі своїх вікон синьо-жовті прапори, а на руки пов'язати синьо-жовті стрічки.

Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або пов'яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Або просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни. З Днем Державного прапора!", — написав Зеленський.

Крім цього президент розповів, що синій і жовтий - це кольори української душі.

"Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже завершили спорудження флагштока заввишки майже 90 метрів для самого високого прапора України.