День Государственного флага: над Киевом подняли огромное полотнище, а Зеленский рассказал о цветах украинской души

Главный флаг страны будет видно и днем, и ночью

Главный флаг страны будет видно и днем, и ночью

Фото: из открытых источников

В Украине 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага. В этом году празднование ознаменовалось водружением в центре столицы 90-метрового флагштока с "главным флагом страны".

Об этом сообщает RegioNews.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, воплотить в реальность проект самого большого флага Украины было не просто.

"Для меня, действительно, волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - сказал Кличко.

По словам мэра, флагшток сооружен на символическом месте - с печерских холмов государственный флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров, а размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Также с Днем Государственного флага украинцев поздравил Владимир Зеленский - он призвал украинцев вывесить из своих окон сине-желтые флаги, а на руки повязать сине-желтые ленты.

Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!”, — написал Зеленский.

Помимо этого президент рассказал, что синий и желтый - это цвета украинской души.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души”, - добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого высокого флага Украины.