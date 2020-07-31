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31 липня 2020, 09:29 3

Україна отримає вакцину від COVID-19 для 20% населення - Ляшко

31 липня 2020, 09:29 3
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Зараз ще складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина
Зараз ще складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина
Фото: з відкритих джерел
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В рамках співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо глобального доступу до вакцини від коронавірусу, Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни після появи такої вакцини.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриють 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику", - написав Ляшко.

За його словами, сьогодні у світі на етапі доклінічних досліджень знаходяться 139 вакцин. Клінічні випробування почалися з 25 препаратів, з яких 6 максимально наблизилися до практичного застосування.

Не дивлячись на це, Ляшко відзначає, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина, як за типом, так і за способом та кількості введень.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують запровадити принцип екстериторіальності в роботі швидкої допомоги, що дозволить медикам робити виїзди на найближчі виклики без прив'язки до області.

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Віктор Ляшко МОЗ карантин коронавірус пандемія вакцина
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