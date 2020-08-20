В Україні до Дня Незалежності проведуть шестигодинний онлайн-марафон
Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.
Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону передбачено наступне:
- Вітання з усього світу.
- Неперевершені українські краєвиди.
- Включення з креативної студії МЗС.
- Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую".
- Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.
Зазначається, що мова онлайн-марафону – англійська.
Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств.
До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час святкування 29-ї річниці незалежності України і Дня Державного Прапора у Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.