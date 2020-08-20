В Україні до Дня Незалежності проведуть шестигодинний онлайн-марафон

Мовою онлайн-марафону буде англійська

Мовою онлайн-марафону буде англійська

Фото: 0342.ua

Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону передбачено наступне:

Вітання з усього світу.

Неперевершені українські краєвиди.

Включення з креативної студії МЗС.

Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую".

Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.

Зазначається, що мова онлайн-марафону – англійська.

Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств.

До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час святкування 29-ї річниці незалежності України і Дня Державного Прапора у Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.