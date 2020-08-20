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20 серпня 2020, 10:46 3

В Україні до Дня Незалежності проведуть шестигодинний онлайн-марафон

20 серпня 2020, 10:46 3
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Мовою онлайн-марафону буде англійська
Мовою онлайн-марафону буде англійська
Фото: 0342.ua
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на русском языке

Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону передбачено наступне:

  • Вітання з усього світу.
  • Неперевершені українські краєвиди.
  • Включення з креативної студії МЗС.
  • Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую".
  • Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.

Зазначається, що мова онлайн-марафону – англійська.

Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств.

До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час святкування 29-ї річниці незалежності України і Дня Державного Прапора у Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Україна свято МЗС Міністерство техніка
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