В Украине ко Дню Независимости проведут шестичасовой онлайн-марафон

Языком онлайн-марафона будет английский

Языком онлайн-марафона будет английский

Фото: 0342.ua

Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Марафон продлится примерно 6 часов. В программе марафона предусмотрено следующее:

Поздравления со всего мира.

Непревзойденные украинские пейзажи.

Включение с креативной студии МИД.

Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо".

Знакомство с украинскими фэшн-брендами и многое другое.

Отмечается, что язык онлайн-марафона – английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной странице в фейсбук и на страницах украинских посольств.

К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время празднования 29-й годовщины независимости Украины и Дня Государственного Флага в Киеве состоится ряд торжественных, культурно-художественных и спортивных событий.