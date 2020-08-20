09:49  20 августа
В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека
12:46  20 августа
В Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен
08:19  20 августа
Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 августа 2020, 10:46 4

В Украине ко Дню Независимости проведут шестичасовой онлайн-марафон

20 августа 2020, 10:46 4
Читайте також українською мовою
Языком онлайн-марафона будет английский
Языком онлайн-марафона будет английский
Фото: 0342.ua
Читайте також
українською мовою

Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Марафон продлится примерно 6 часов. В программе марафона предусмотрено следующее:

  • Поздравления со всего мира.
  • Непревзойденные украинские пейзажи.
  • Включение с креативной студии МИД.
  • Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо".
  • Знакомство с украинскими фэшн-брендами и многое другое.

Отмечается, что язык онлайн-марафона – английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной странице в фейсбук и на страницах украинских посольств.

К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время празднования 29-й годовщины независимости Украины и Дня Государственного Флага в Киеве состоится ряд торжественных, культурно-художественных и спортивных событий.

Украина праздник МИД Министерство техника
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Львов на низком старте. Кто решил бросить вызов "вечному" мэру Садовому
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »