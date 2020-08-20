В Украине ко Дню Независимости проведут шестичасовой онлайн-марафон
Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.
Марафон продлится примерно 6 часов. В программе марафона предусмотрено следующее:
- Поздравления со всего мира.
- Непревзойденные украинские пейзажи.
- Включение с креативной студии МИД.
- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо".
- Знакомство с украинскими фэшн-брендами и многое другое.
Отмечается, что язык онлайн-марафона – английский.
Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной странице в фейсбук и на страницах украинских посольств.
К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву", - говорится в сообщении.
Напомним, что во время празднования 29-й годовщины независимости Украины и Дня Государственного Флага в Киеве состоится ряд торжественных, культурно-художественных и спортивных событий.