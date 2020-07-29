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29 липня 2020, 15:39 5

Кабмін виділив 10,4 млн одноразової допомоги сім'ям ветеранам АТО

29 липня 2020, 15:39 5
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України виділив 10 млн 434 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військових і 14 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам родини загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".

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