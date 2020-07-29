15:26  29 июля
Глава Херсонского облсовета Мангер подал иск против Юрия Луценко
14:19  29 июля
Разумков рассказал, при каких условиях пройдут местные выборы в прифронтовой зоне
18:00  29 июля
Перемирие продолжается: масштабных обстрелов на Донбассе не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
29 июля 2020, 15:39 5

Кабмин выделил 10,4 млн единоразовой помощи семьям ветеранам АТО

29 июля 2020, 15:39 5
Читайте також українською мовою
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины выделил 10 млн 434 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей трех погибших военных и 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Кром того, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы".

финансирование помощь военные АТО финансовая помощь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »