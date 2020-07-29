Кабмин выделил 10,4 млн единоразовой помощи семьям ветеранам АТО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства

Соответствующее решение было принято на заседании правительства

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Кабинет министров Украины выделил 10 млн 434 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей трех погибших военных и 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Кром того, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы".