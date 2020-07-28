Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах

Открытие детского лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться

Открытие детского лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 августа открытие детских лагерей будет разрешено только в тех регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах. В регионах, относящихся к "красной" и "оранжевой" зоне, будет запрещено работу детских лагерей.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews. О детских лагерях - когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей, а регионы, находящиеся в "оранжевой" и "красной" - там, соответственно, запрещены и прием и работа соответствующих детских лагерей", - отметил министр. Он напомнил, что правительство приняло новое постановление, которое не просто продолжает карантин, а меняет подходы к нему и условия. "У нас есть разделение на четыре зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". От чего зависит попадание той или иной административной единицы в ту или иную зону? Это зависит от исключения критериев - от уровня заболеваемости, в заполнености кроватей, динамики заболевания и количества тестирований. Если в определенной территории пять дней подряд будет превышение этих критериев, то она переходит в следующую зону", - рассказал Степанов. Он подчеркнул, что пребывание в "зеленой" зоне не означает полную отмену карантина. Напомним, Кабинет министров Украины 22 июля принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Кроме того, Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

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