"Вреда здоровью нет": Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения сети 5G

В Украине в этом году 5G не будут внедрять

В Украине в этом году 5G не будут внедрять

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запрета в Украине сети 5G и заявил, что стандарт связи 5G не несет вреда человеческому здоровью при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот.

Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию №22/092038-еп с требованием запретить 5G в Украине, передает RegioNews. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело и в настоящее время не имеют сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19. Необходимо отметить, что 5G является технологическим развитием предыдущих стандартов", - говорится в ответе президента. Он отметил, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью. Зеленский также добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G. Ранее сообщалось, что на сайте президента набраны необходимые 25 тысяч голосов под петицией об отставке Владимира Зеленского с должности президента.

.