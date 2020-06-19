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19 червня 2020, 13:02 7

Пляжний сезон стартував: у Києві офіційно дозволено купатися

19 червня 2020, 13:02 7
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Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води
Фото: kyivcity.gov.ua
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Мер Києва Віталій Кличко офіційно дозволив купатися на 12 пляжах міста.

Про це він повідомив в ході брифінгу, інформує RegioNews.

Міські пляжі Києва відкрили для купань. В цьому році паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання", - зазначив Кличко.

За його словами, всі пляжі перевірила Держпродспоживслужба і встановила, що якість води у водоймах та питних фонтанчиках на належному рівні.

Також на 8 пляжах встановлені спеціальні крісла-амфібії для людей з обмеженими можливостями. Крім того, на кожному комунальному пляжі встановлені рятувальні пости.

Кличко попередив, щоб відвідувачі тримали соціальну дистанцію і користувалися санитайзерами.

Він додав, що в цьому році в Києві збільшилася кількість пляжів, які отримали сертифікат якості "Блакитний прапор". Так, його отримав пляж "Троєщина", до цього – 7 інших пляжів.

Раніше повідомлялося, що столичні пляжі на даний момент відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

Київ пляж мер Віталій Кличко відпочинок
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