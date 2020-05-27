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Уряд погодив меморандум про постачання скрапленого газу із США
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 21:26 12

Уряд погодив меморандум про постачання скрапленого газу із США

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27 травня 2020, 21:26 12
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Проект дозволить посилити енергетичну і геополітичну незалежність України
Фото: flickr
Проект дозволить посилити енергетичну і геополітичну незалежність України

27 квітня Кабінет міністрів погодив підписання меморандуму про постачання скрапленого газу в Україну із Сполучених Штатів.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик, передає RegioNews.

За його словами, це ще один крок у домовленостях, які Україна та США досягли в грудні і березні.

Мова йде про перетворення України в газовий хаб Європи. Це посилить нашу енергетичну безпеку і незалежність, а також зменшить вплив Росії не тільки на Україну, а й на Європу", - розповів він.

Чижик додав, що раніше був підписаний лист про наміри з американською компанією про масштабний проект системних поставок скрапленого газу з Америки.

Це безпрецедентний повномасштабний проект, який буде мати великий економічний ефект", - зазначив чиновник.

Він наголошує, що мова йде про близько 6-8 мільярдів кубометрів американського скрапленого газу, який можна доставляти в Україну. Він буде закачуватися в сховища і потім поставлятися до Євросоюзу.

Україна буде не тільки покупцем газу, а повноцінним партнером із долею власності у всьому ланцюгу від видобутку газу у США до поставок у ЄС. Проєкт планується до запуску протягом 2-3 років", - підсумував Чижик.

Нагадаємо, у березні Оператор ГТС вперше в історії здійснив транзит між двома країнами Євросоюзу (з Угорщини до Словаччини).


Кабмін газ Україна США
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