Еще одна звезда "Игры престолов" заболела коронавирусом
В британской актрисы Индиры Вармы, которая известна из-за роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов", обнаружили коронавирусную инфекцию
В британской актрисы Индиры Вармы, которая известна из-за роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов", обнаружили коронавирусную инфекцию
Об этом она сообщила в Instagram, передает RegioNews.
"Я нахожусь в постели с этим, и это неприятно. Будьте в безопасности и здоровы и будьте добрыми к своим товарищам", - написала она.
Она призвала всех ее поддержать и выразила надежду, что скоро вернется к работе.
46-летняя Варма более известная публике по роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов".
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у голливудского актера Тома Хэнкса, 15 марта заболела голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у норвежского актера Кристофера Хивью, также известного по роли в сериале "Игра престолов".
В Тернополе закрывают рынки, в том числе продуктовые
19 марта 2020, 17:33Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
19 марта 2020, 15:25Киевские пенсионеры штурмовали банк, чтобы оплатить коммунальные услуги
19 марта 2020, 15:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 19:07 19 марта В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный
- 18:59 19 марта Во все регионы Украины отправили около 40 тыс экспресс-тестов
- 18:48 19 марта Во Львове отменили бесплатный проезд для пенсионеров
- 18:47 19 марта Похмелье, а не коронавирус: что на самом деле произошло с госпитализированной в Нежине женщиной
- 18:42 19 марта В Крыму ситуация в сотни раз сложнее – Чийгоз о коронавирусе
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
Все блоги »
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?
19 марта 2020, 12:40
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации