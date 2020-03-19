Еще одна звезда "Игры престолов" заболела коронавирусом

В британской актрисы Индиры Вармы, которая известна из-за роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов", обнаружили коронавирусную инфекцию

Фото: flickr

В британской актрисы Индиры Вармы, которая известна из-за роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов", обнаружили коронавирусную инфекцию

Об этом она сообщила в Instagram, передает RegioNews.

"Я нахожусь в постели с этим, и это неприятно. Будьте в безопасности и здоровы и будьте добрыми к своим товарищам", - написала она.

Она призвала всех ее поддержать и выразила надежду, что скоро вернется к работе.

46-летняя Варма более известная публике по роли Елларии Санд в сериале "Игра престолов".

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у голливудского актера Тома Хэнкса, 15 марта заболела голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у норвежского актера Кристофера Хивью, также известного по роли в сериале "Игра престолов".