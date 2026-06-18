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18 червня 2026, 08:51

Масована атака дронів на РФ: у Москві пожежі та збої в роботі аеропортів

18 червня 2026, 08:51
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Фото: соцмережі
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Після нічної атаки безпілотників Москву вранці 18 червня накрив густий дим. Очевидці повідомляють про масштабні пожежі на промислових об'єктах та пошкодження житлової інфраструктури

Про це інформує російський Telegram-канал "ASTRA", передає RegioNews.

За даними опублікованих у мережі фото та відео, на території нафтопереробного заводу в районі Капотні зафіксовано численні осередки займання. Над містом піднімаються великі стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що "декільком безпілотникам вдалося досягти Московського НПЗ". За його словами, "вживаються заходи щодо ліквідації наслідків". Водночас він повідомив про нібито збиття понад 52 дронів на підльоті до міста.

Голова Московської області Андрій Воробйов заявив про влучання у багатоквартирний будинок у Жуковському та евакуацію мешканців. За його словами, постраждалих немає.

За інформацією моніторингових каналів, Російську Федерацію могли атакувати понад 300 безпілотників.

Через повітряну загрозу в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський запроваджували план "Килим", який передбачає обмеження на зліт і посадку. Подібні обмеження діяли також у низці аеропортів інших регіонів РФ.

Нагадаємо, днями ударні безпілотники вже атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, що приблизно за 15 кілометрів від Кремля. На об'єкті виникла пожежа.

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