14:20  11 червня
Прикордоннии показали, як розносять російські мотоцикли, укриття та піхоту
11:58  11 червня
У Києві на Оболоні 19-річний хлопець штрикнув ножем чоловіка в живіт
10:36  11 червня
У Карпатах туриста вкусила змія: знадобилася допомога рятувальників
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 14:20

Прикордоннии показали, як розносять російські мотоцикли, укриття та піхоту

11 червня 2026, 14:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Українські захисники продовжують нищити ворога. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де можна побачити, як працюють наші пілоти

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу пілотів "Фенікса", які працюють на різних напрямках. У добірці військові показали, як нищять ворожу піхоту, мотоцикли, квадроцикли, укриття та інші цілі.

"Кожен виліт – це ще одна зірвана атака, ще одна врятована позиція та ще кілька окупантів, які вже нікуди не підуть і не поїдуть", - кажуть захисники.

Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові війна окупанти
"АЗОВ" вдарив по "тіньовому флоту" росіян у Маріуполі
10 червня 2026, 16:15
Кадри з фронту: СБС уразили дві ворожі РЛС на Запоріжжі
10 червня 2026, 15:58
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Запоріжжі зловмисник із ножем поранив трьох поліцейських
11 червня 2026, 17:11
Вигаданий "полон" не врятував: на Сумщині на 15 років засудили зрадника, який працював на ФСБ
11 червня 2026, 16:59
На Прикарпатті пасажирський автобус влетів у іномарку: в салоні були діти
11 червня 2026, 16:55
На Тернопільщині викрили трьох керівників ТЦК, які "малювали" показники мобілізації
11 червня 2026, 16:51
Росіянин вербував дітей в Одесі для диверсій: СБУ оголосила підозру спецслужбісту РФ
11 червня 2026, 16:41
Фейкові листи від Укренерго: українців попередили про схему аферистів
11 червня 2026, 16:35
Вбивство на Кіровоградщині: батько застрелив доньку і пів року жив із тілом на подвір’ї
11 червня 2026, 15:59
Україну накриє негода: синоптики попередили про грози, град та шквали 12 червня
11 червня 2026, 15:41
Прокуратура підтвердила слідчі дії у бізнесмена Веселого: його не затримували
11 червня 2026, 15:09
"ЗАГС" серед руїн: окупанти перетворили зруйновану Авдіївку на декорації для відео
11 червня 2026, 14:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »