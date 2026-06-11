Прикордоннии показали, як розносять російські мотоцикли, укриття та піхоту
Українські захисники продовжують нищити ворога. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де можна побачити, як працюють наші пілоти
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу пілотів "Фенікса", які працюють на різних напрямках. У добірці військові показали, як нищять ворожу піхоту, мотоцикли, квадроцикли, укриття та інші цілі.
"Кожен виліт – це ще одна зірвана атака, ще одна врятована позиція та ще кілька окупантів, які вже нікуди не підуть і не поїдуть", - кажуть захисники.
Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.
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