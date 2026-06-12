Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 380 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1300 окупантів, чотири танки, одну бронемашину, 78 артсистем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 2218 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 352 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. ЗСУ ракетами "Фламінго" уразили завод навігаційних систем, Самарський НПЗ та танкер РФ.