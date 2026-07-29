Фото: поліція

ДТП сталася 28 липня близько 13:20 у Запорізькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій позашляховика Mitsubishi Pajero під час виконання обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-1103".

Внаслідок зіткнення дві пасажирки легковика "ЗАЗ" загинули на місці. Травмованого 35-річного водія цієї автівки госпіталізували.

Поліцейські затримали 36-річного водія Mitsubishi Pajero. Як виявилось, він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.