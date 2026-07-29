П'яний водій позашляховика влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки
ДТП сталася 28 липня близько 13:20 у Запорізькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій позашляховика Mitsubishi Pajero під час виконання обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-1103".
Внаслідок зіткнення дві пасажирки легковика "ЗАЗ" загинули на місці. Травмованого 35-річного водія цієї автівки госпіталізували.
Поліцейські затримали 36-річного водія Mitsubishi Pajero. Як виявилось, він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.
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