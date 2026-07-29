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29 липня 2026, 19:35

На Прикарпатті військові ЗСУ продавали ухилянтам "квитки до Румунії"

29 липня 2026, 19:35
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів. Організатори схеми "продавали" можливість виїхати за кордон за 7-10 тисяч євро

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зловмисники знаходили клієнтів у соціальних мережах. Відомо, що серед організаторів були, зокрема, жінка та троє військовослужбовців ЗСУ. Вони чітко розподілили ролі: одні надавали вказівки щодо маршрутів руху через кордон, другі займалися логістикою, треті – фінансовими питаннями.

Клієнтів селили в готелях на Буковині, а потім надавали інструкції. За ці "послуги" організатори схеми отримували від 7 до 10 тисяч гривень. Наразі зловмисників затримали.

"Їм повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави", - кажуть прикордонники.

Нагадамо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації у різних областях України. Затримали 15 організаторів.

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