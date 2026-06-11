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11 червня 2026, 20:58

Мінус 50 ворожих машин за раз: ЗСУ "відрізали" окупантів від постачання через Крим

11 червня 2026, 20:58
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Фото: 1 ОШП
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Російські окупаційні війська на Півдні України опинилися у логістичному глухому куті. Критичні пошкодження Чонгарського мосту та успішні удари по альтернативних маршрутах через Армянськ суттєво послабили спроможність ворога забезпечувати свої підрозділи

Про це в етері "Суспільного" повідомив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, передає RegioNews.

За словами комбата, Чонгарський міст наразі повністю непридатний для руху будь-якого транспорту. Ворог намагається рятувати ситуацію, зводячи понтонні переправи та перекидаючи логістику на напрямок Армянська. Однак українські захисники діють на випередження.

"Ми передбачали, що ворог використає шлях через Армянськ. Вдалося влучити по колоні вантажівок, які везли паливо та боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, частину з них знищено", — розповів Дмитро Філатов.

Успіхи на полі бою стали можливими завдяки створенню спільного пункту управління "Епіцентр мультидоменних операцій" між полком імені Дмитра Коцюбайла та 475-м штурмовим полком. Ключовим інструментом став відділ кіберрозвідки, який дозволяє вивчати плани ворога зсередини та діяти миттєво.

Так, операцію на Чонгарі було сплановано та виконано всього за шість годин після отримання розвідданих.

"Ми змусили ворога перекинути логістику з Маріупольського напрямку на Крим, а потім швидко заблокували ці шляхи. Тепер окупанти не можуть нормально забезпечувати свої підрозділи, а витрати ресурсів на відновлення шляхів для них стають критичними", — наголосив командир.

Нагадаємо, що за останні кілька днів Сили Оборони здійснили два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара по новозбудованій так званій трасі Р-280. Це траса, яка з'єднує російський Ростов-на-Дону та Сімферополь.

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