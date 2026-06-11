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11 червня 2026, 07:39

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у РФ: спалахнула масштабна пожежа

11 червня 2026, 07:39
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Фото: соцмережі
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У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого на території підприємства виникла масштабна пожежа

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає RegioNews.

За даними місцевих пабліків, атака на нафтопереробне підприємство у селищі Афіпський розпочалася після опівночі. Жителі повідомляли про звуки прольотів безпілотників із інтервалами у кілька хвилин.

У мережі також оприлюднені відео, на яких зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабну пожежу на території заводу.

В оперштабі заявили, що уламки безпілотників упали в селищі Афіпському, внаслідок чого сталося загоряння на території НПЗ.

Довідка: Афіпський нафтопереробний завод є одним із найбільших у південній частині РФ із проєктною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, використовується російською армією.

Нагадаємо, за останні кілька днів Сили Оборони здійснили два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара по новозбудованій так званій трасі Р-280. Це траса, яка з'єднує російський Ростов-на-Дону та Сімферополь.

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