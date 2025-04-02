Українські бійці уразили на Харківщині два російські танки та УАЗ
Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у Харківській області знищили ворожі танки та "буханку"
Відповідне відео оприлюднив командир 429-го ОП БпС "Ахіллес" Юрій Федоренко, передає RegioNews.
За його словами, бійці ЗСУ знищили танк т-90М, "буханку” та вогневу позицію кулеметника. Також уразили ще один танк.
Нагадаємо, бійці ГУР показали, як знищують "Сичами" командні пункти та замасковану техніку окупантів.
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