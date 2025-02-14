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Правоохоронці з’ясували, що колишній капітан ЗСУ перейшов на бік ворога в окупованому Криму. Зрадник допомагав росіянам запускати ракети по території України

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає RegioNews.

Прокуратура визнала винним колишнього заступника командира стартової батареї зенітно-ракетного дивізіону (С-300ПС) військової частини тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗС України в державній зраді. Відомо, що ще навесні 2014 року під час окупації Криму, капітан не прибув до визначеного командуванням нового місця розташування військової частини. Він відмовився нести військову службу в ЗСУ.

Відомо, що зрадник перейшов на бік ворога. Під час війни проти України він брав участь у проведенні бойових запусків зенітних керованих ракет. Зараз він переховується на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше заочно оголосили про підозру в державній зраді 42-річному жителю Донеччині. У квітні 2022 року він добровільно перейшов на бік РФ. Відомо, що він вступив до "1го армійського корпусу народної міліції" "ДНР". За даними слідства, він брав участь у боях проти українських захисників.