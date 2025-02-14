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Правоохранители выяснили, что бывший капитан ВСУ перешел на сторону врага в оккупированном Крыму. Предатель помогал россиянам запускать ракеты по территории Украины

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, передает RegioNews.

Прокуратура признала виновным бывшего заместителя командира стартовой батареи зенитно-ракетного дивизиона (С-300ПС) воинской части тактической группы Воздушных сил "Крым" ВС Украины в государственной измене. Известно, что еще весной 2014 года во время оккупации Крыма капитан не прибыл в определенное командованием новое местоположение воинской части. Он отказался нести военную службу в ВСУ.

Известно, что предатель перешел на сторону врага. Во время войны против Украины участвовал в проведении боевых запусков зенитных управляемых ракет. Сейчас он скрывается на оккупированных территориях.

Напомним, ранее заочно объявили о подозрении в государственной измене 42-летнему жителю Донбасса. В апреле 2022 г. он добровольно перешел на сторону РФ. Известно, что он поступил в "1-й армейский корпус народной милиции" "ДНР". По данным следствия, он участвовал в боях против украинских защитников.